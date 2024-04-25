لابورتا وديكو يصدمان تشافي بـ"طلب مستحيل"
حسم نادي برشلونة مصير المدرب تشافي هيرنانديز وذلك عقب جلسة جمعت الأربعاء رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، والمدرب تشافي، ليتقرر في النهاية أن يستمر النجم السابق للنادي في منصبه مدربا للفريق الأول حتى موسم 2024 ـ 2025.
ونقلت تقارير إعلامية كواليس الاجتماع بين لابورتا وديكو وتشافي قائلة، إن رئيس برشلونة والمدير الرياضي طلبا من تشافي إجراء تغييرين اثنين على جهازه الفني مقابل أن يحافظ على منصبه على رأس الفريق الكتالوني.
وبحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن لابورتا وديكو قدما "طلبا مستحيلا" من تشافي وهو الاستغناء عن المدرب المساعد وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز، فضلا عن المعد البدني.
وتابع تقرير إذاعة "RAC1" أن طلب إدارة البارسا قد وضع تشافي في موقف محرج وصعب خصوصا أن شقيقة أوسكار تسلم مقاليد تدريب رفاق لامين يامال في بعض المباريات التي كان فيها المدرب الأول تحت طائلة العقوبة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال الموسم الجاري.
وكان تشافي أعلن في شهر يناير الماضي رحيله عن برشلونة بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن فريقه حقق 13 انتصاراً بعد ذلك، ورغم الخروج المهين للفريق من دوري أبطال أوروبا وخسارته الأحد الماضي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إلا أن مسؤولي برشلونة قرروا استمرار العلاقة مع القائد السابق لمواصلة مهامه في تدريب الفريق.
وبدوره، تراجع تشافي هرنانديز عن قرار الرحيل عن النادي، وقرر البقاء مدرباً للفريق بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي الأربعاء، لكن المسؤولين طلبوا من تشافي الاستغناء عن شقيقة أوسكار مقابل تعيين،