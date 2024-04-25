لابورتا وديكو يصدمان تشافي بـ"طلب مستحيل"

حسم نادي برشلونة مصير المدرب تشافي هيرنانديز وذلك عقب جلسة جمعت الأربعاء رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، والمدرب تشافي، ليتقرر في النهاية أن يستمر النجم السابق للنادي في منصبه مدربا للفريق الأول حتى موسم 2024 ـ 2025.

ونقلت تقارير إعلامية كواليس الاجتماع بين لابورتا وديكو وتشافي قائلة، إن رئيس برشلونة والمدير الرياضي طلبا من تشافي إجراء تغييرين اثنين على جهازه الفني مقابل أن يحافظ على منصبه على رأس الفريق الكتالوني.

وبحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن لابورتا وديكو قدما "طلبا مستحيلا" من تشافي وهو الاستغناء عن المدرب المساعد وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز، فضلا عن المعد البدني.