UFC 295: أليكس بيريرا يهزم جيري بروشازكا بالضربة القاضية (فيديو)

اقتنص البرازيلي أليكس بيريرا فوزًا ثمينًا على حساب منافسه جيري بروشازكا، يوم الأحد، ليحصد لقب وزن الخفيف الثقيل في النزال الرئيس لبطولة UFC 295، التي أقيمت في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك.

وفي الجولة الثانية، استخدم بيريرا لكماته اليمنى واليسرى التي أسقطت بروشازكا، وانتهت المباراة بعد بضع ضربات سريعة على الأرض والتي جعلت بيريرا بطلاً في فئتي الوزن الخفيف الثقيل، ويدخل ضمن قائمة الأبطال الذين حققوا اللقب في فئتين مختلفتين.