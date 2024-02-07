طاقم تحكيم نسائي أمريكي يدير مباراة النصر والهلال
كشفت صحيفة "الرياضية" أنه تم تعيين طاقم تحكيم نسائي أمريكي يدير مواجهة النصر ضد الهلال، التي تقام مساء الخميس، بقيادة الدولية توري بينسو، والتي ظهرت مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية ولفتت الأنظار بقوة.
وأدارت توري بينسو المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، التي انتهت بفوز "العميد" بثلاثية دون رد، وأيضًا مباراة الأهلي ضد أوراوا.
وظهرت لقطة للحكمة توري بينسو وهي تغمز بعينها للاعب نادي الاتحاد، كورونادو، خلال مجريات المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.
ويستضيف ملعب "المملكة أرينا"، مواجهة قوية في ديربي الرياض بين الهلال والنصر، المرتقب مساء الخميس، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024.
وكان الهلال تغلب على إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة 4-3، قبل أن يحسم النصر مباراته أمام الفريق ذاته، بسداسية نظيفة، لتصبح مباراة الديربي بمثابة نهائي على كأس موسم الرياض.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.
من هي توري بينسو؟
في عام 2020 أصبحت توري أول سيدة تدير مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم على مدى أكثر من 20 سنة، حتى أصبحت الآن ضمن كادر هيئة التحكيم الاحترافية في البطولة.
وفي عام 2021 أصبحت أول سيدة تقوم بتحكيم مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكان لها السبق أن تكون أول سيدة تدير مباراة وتشرف على كادر تحكيمي نسائي بالكامل في بطولة للرجال ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.
وفي عام 2022 شاركت بتحكيم 5 مباريات، في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي استضافتها كوستاريكا، وأدارت بها مباراة دور نصف النهائي.
وتكللت مجهودات الأمريكية بينسو، بإدارتها نهائي كأس العالم للسيدات 2023.