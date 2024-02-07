طاقم تحكيم نسائي أمريكي يدير مباراة النصر والهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" أنه تم تعيين طاقم تحكيم نسائي أمريكي يدير مواجهة النصر ضد الهلال، التي تقام مساء الخميس، بقيادة الدولية توري بينسو، والتي ظهرت مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية ولفتت الأنظار بقوة.

وأدارت توري بينسو المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، التي انتهت بفوز "العميد" بثلاثية دون رد، وأيضًا مباراة الأهلي ضد أوراوا.

وظهرت لقطة للحكمة توري بينسو وهي تغمز بعينها للاعب نادي الاتحاد، كورونادو، خلال مجريات المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.