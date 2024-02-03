تطور عام.. موقف رونالدو من مباراة النصر والهلال

كشف الصحفي السعودي علي العنزي، عن تطور مهم بشأن حالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قبل أيام من مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض.

وكتب الصحفي علي العنزي في حسابه في منصة "X": "الأسطورة رونالدو شارك في جزء كبير من تدريبات النصر الجماعية اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة".

وغاب رونالدو، للإصابة، عن مباراة النصر أمام إنتر ميامي، قبل أيام؛ إذ شاهد فوز فريقه 6/0 من المدرجات.

وقال لويس كاسترو مدرب النصر قبل مواجهة إنتر ميامي: "رونالدو الآن في آخر فترات التعافي وقد يعود بعد 5 أيام".