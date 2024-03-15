علي البليهي: عبد الرزاق حمد الله أفضل من رونالدو وبنزيما وتاليسكا

وظهر علي البليهي لاعب الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر"، مساء اليوم الجمعة.

وفي رده على سؤال عن أصعب مهاجم واجهه بين أندرسون تاليسكا أو كريم بنزيما أو فراس البريكان، قال البليهي: كلهم عاديين، فيه اللي أصعب منهم وهو عبدالرزاق حمدالله".

وكشف البليهي، عن طريقة استفزازه للثنائي الكبير ليونيل ميسي ورونالدو، حيث واجه الثنائي مرة مع المنتخب السعودي، والأخرى عندما انضم رونالدو لدوري روشن.

وقال البليهي: "أثناء مواجهة ميسي في كأس العالم 2022 أخبرته أن رونالدو هو الأفضل".

وتابع: "وأيضًا عندما واجهت رونالدو قلت له إن ميسي هو الأفضل وهو ما تسبب في مشادتنا".