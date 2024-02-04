بعد تألقه الكبير.. من هو رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا؟
صنع رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا، الحدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًّا في كوت ديفوار بتألقه غير العادي في التصدي لركلات الترجيح في مواجهة الرأس الأخضر، التي انتهت بفوز "البافانا بافانا" بركلات الترجيح 2-1 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات دور الثمانية.
رونوين تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 5 انبرى لها لاعبو الرأس الأخضر، كما أبعد تصويبتين أثناء المباراة، ليقود جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي أمم أفريقيا لمواجهة نارية ضد نيجيريا، لتحضر في المربع الذهبي للمرة الأولى مُنذ عام 2000.
كما نجح ويليامز في الحفاظ على نظافة شباك مرماه خلال 4 من أصل 5 مباريات لمنتخب بلاده في البطولة حتى الآن، بعد الخسارة 0-2 من مالي ثم الفوز 4-0 على ناميبيا، والتعادل السلبي مع تونس وكاب فيردي وبينهما الانتصار التاريخي 2-0 على المغرب في دور الـ16.
من هو رونوين ويليامز؟
وفي ظل تألقه بدأ بحث العديد من المتابعين عن مسيرة الحارس، رونوين ويليامز هو حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ووفقًا للموقع الرسمي لناديه فقد ولد في الـ21 من يناير عام 1992.
ولعب ويليامز بين صفوف فريق الشباب في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل أن يعود إلى الدوري المحلي في بلاده من بوابة سبور سبورت واستمر معه بين عامي 2010 و2022.
وقبل عامين، تعاقد صن داونز مع ويليامز لتدعيم مركز حراسة المرمى، وهو لاعب دولي منذ عام 2014 مع منتخب جنوب أفريقيا، إذ شارك في أكثر من 250 مباراة مع ناديه السابق، بالإضافة إلى 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
التصديات المذهلة لحارس "البافا بافانا" أمس، لم تكن وليد الصدفة، لكنه سبق وتألق أيضًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريقه صن داونز الجنوب أفريقي، وتحديدًا في نسخة 2023.
وتصدى وقتذاك (ويليامز) لركلتي جزاء في دور المجموعات، الأولى أمام محمد هاني مدافع الأهلي المصري في التعادل 2-2 بالقاهرة، والثانية ضد أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني في مباراة لا تُنسى انتهت بنتيجة 1-1 في أم درمان.