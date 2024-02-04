بعد تألقه الكبير.. من هو رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا؟

صنع رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا، الحدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًّا في كوت ديفوار بتألقه غير العادي في التصدي لركلات الترجيح في مواجهة الرأس الأخضر، التي انتهت بفوز "البافانا بافانا" بركلات الترجيح 2-1 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات دور الثمانية.

رونوين تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 5 انبرى لها لاعبو الرأس الأخضر، كما أبعد تصويبتين أثناء المباراة، ليقود جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي أمم أفريقيا لمواجهة نارية ضد نيجيريا، لتحضر في المربع الذهبي للمرة الأولى مُنذ عام 2000.