جنوب أفريقيا يتجاوز الرأس الأخضر ويبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا
تأهلت جنوب أفريقيا إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها 2-1 في ركلات الترجيح على الرأس الأخضر بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، يوم السبت.
وتلتقي جنوب أفريقيا في قبل النهائي مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور في المباراة الثانية من قبل النهائي في اليوم ذاته.
وكادت الرأس الأخضر أن تخطف الفوز والتأهل لقبل النهائي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من البديل جيلسون تافاريس من وضع انفراد لكن رونوين وليامز حارس جنوب أفريقيا تصدى للتسديدة ببراعة لترتطم في القائم وتعود إلى يده.
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي تصدى فوزينيا حارس وقائد الرأس الأخضر لتسديدة من مدى قريب عبر البديل ميهلالي مايامبيلا.