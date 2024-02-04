جنوب أفريقيا يتجاوز الرأس الأخضر ويبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا

تأهلت جنوب أفريقيا إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها 2-1 في ركلات الترجيح على الرأس الأخضر بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، يوم السبت.

وتلتقي جنوب أفريقيا في قبل النهائي مع نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور في المباراة الثانية من قبل النهائي في اليوم ذاته.