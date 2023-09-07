فان دايك ردًّا على تذبذب مستواه: ليفربول يمر بمرحلة انتقالية

وبعد أن كان معشوقًا للجماهير ومحصنًا أصبح المدافع البالغ عمره 32 عامًا عرضة للانتقادات بسبب تذبذب مستواه في الموسم الماضي، لكنه أبلغ الصحفيين بأنه خاض انطلاقة موسم مبشرة رغم طرده أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.

وأضاف أمام وسائل إعلام هولندية قبل مواجهة اليونان في أيندهوفن بتصفيات بطولة أوروبا اليوم الخميس، "نحن في مرحلة انتقالية في ليفربول، من الرائع بالطبع أن المدرب يورغن كلوب لا يزال يعتبرني جزءًا من الفريق الجديد، تحدثنا في الأسابيع الأولى بفترة الإعداد وأظهر ثقته بي".

وأنهى ليفربول الموسم الماضي المحبط في المركز الخامس بالدوري الممتاز وغاب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015-2016.