تقرير: فان دايك قد يواجه عقوبة إضافية بعد طرده في مباراة ليفربول ونيوكاسل

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قد يواجه عقوبة إضافية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد طرده في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول (2-1).

وطُرد فان دايك في مباراة يوم أمس، خلال الدقيقة الـ 28، بعد تدخله على لاعب الخصم ألكسندر إيزاك، عندما كان الأخير منفردًا بالمرمى.

وحصل فان دايك على أول بطاقة حمراء مع ليفربول، بعد 225 مباراة في كل المسابقات الرسمية.