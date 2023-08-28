تقرير: فان دايك قد يواجه عقوبة إضافية بعد طرده في مباراة ليفربول ونيوكاسل
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قد يواجه عقوبة إضافية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد طرده في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول (2-1).
وطُرد فان دايك في مباراة يوم أمس، خلال الدقيقة الـ 28، بعد تدخله على لاعب الخصم ألكسندر إيزاك، عندما كان الأخير منفردًا بالمرمى.
وحصل فان دايك على أول بطاقة حمراء مع ليفربول، بعد 225 مباراة في كل المسابقات الرسمية.
ووفقا للصحيفة، فإن فان دايك قد يجد نفسه في ورطة مع الاتحاد الإنجليزي، بسبب سلوكه الاستهزائي تجاه الحكم الرابع بعد طرده، حيث بدا وكأنه يسخر من الأمر بشكل لفظي.
وأوضحت أن "فان دايك سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة بالدوري الممتاز، لكنه قد يواجه عقوبة الإبعاد لفترة أطول بعد التهجم بوجه الحكم واستخدام عبارات نابية ضده. مخالفة اللاعب قد تستدعي تدخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي وفرض عقوبة أكبر".
وأوضح الحكم الإنجليزي السابق مايك دين، في تصريحاته: "فان دايك أخطأ بتصرفه تجاه الحكم الرابع، كريغ باوسون، بعدما تلفظ بعبارات ما تجاهه عندما كان في اتجاهه للخروج من الملعب".
ووفقًا للقواعد المتبعة، يمكن أن يتعرض اللاعبون لعقوبات إضافية بسبب السلوك غير اللائق، مثل استخدام اللغة المسيئة".
مباراة واحدة
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة "ليفربول إيكو"، أن فان دايك لن يغيب عن ليفربول إلا في مباراة واحدة فقط، وهي المقبلة ضد أستون فيلا.
وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى طبيعة السبب الذي طُرد من أجله النجم الهولندي، حيث لم يكن هناك أي عنف في ذلك الموقف.
ويتم إيقاف اللاعبين لمباراة واحدة فقط، حال ارتكاب خطأ عادي بدلًا من التدخل عمدًا أو بتهور، وفقًا لقواعد مسابقة الدوري الإنجليزي.