رئيس الاتحاد الفرنسي يرد على انتقادات بنزيما وينفي الاتصال بزيدان

وأثار بنزيما ووكيل أعماله الكثير من المشاكل بشأن خلاف مع ديشان الذي استبعد مهاجم ريال مدريد من تشكيلة المنتخب الوطني رغم أنه كان يستحق البقاء في التشكيلة نظرًا لأن إصابته كانت طفيفة وكان من الممكن أن يبقى في المجموعة للعب في نهاية المسابقة، خاصة أنه استأنف تدريباته مع ناديه ريال مدريد سريعًا".

وأجاب لوغريت: "ماذا يقول الوفد المرافق له؟ لا يهمني، لقد فعل الطاقم الفني والطبي ما هو ضروري، كان لدينا 24 لاعبًا، وانتهينا بنفس العدد 24، لذا كان طاقم العمل بالتأكيد فعالًا، عاد بنزيما للتدريبات عندما انتهت المسابقة وليس من قبلها، ومع ذلك، أنا آسف. بينما أقول لنفسي إن أوليفييه جيرو ربما لم يلعب وربما لم نسجل مثل هذا العدد من الأهداف".

وأعلن الاتحاد الفرنسي، يوم السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديشان، حتى يوليو/ تموز 2026، وذلك بعد نهاية العقد السابق بنهاية كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسرت فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبعد تجديد عقد ديشان سيضطر زين الدين زيدان إلى وضع منصب آخر نصب عينيه إذا كان يريد العثور على وظيفة، في الأشهر المقبلة، إذ تلقى عرضًا لقيادة البرازيل خلفا لتيتي، وكذلك المنتخب الأمريكي.