زيدان وإنريكي مرشحان لتدريب منتخب البرازيل
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، إن زين الدين زيدان ولويس إنريكي دخلا ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل.
وأعلن تيتي رحيله عن تدريب البرازيل بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم، حيث ينتهي عقده في 31 ديسمبر الحالي.
ومنذ إعلان تيتي رحيله ارتبط بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل رغم ارتباطهما بعقدين مع مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن زين الدين زيدان وإنريكي، الذي رحل عن منتخب إسبانيا، بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام المغرب في ثمن نهائي كأس العالم دخلا ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب السامبا خلفا لتيتي.
وأفادت الصحيفة بأن زيدان يظهر في قائمة الخيارات خاصة أن اللاعب السابق لا يبدو أنه سيتولى تدريب منتخب بلاده فرنسا في القريب العاجل مع احتمال تجديد عقد ديديه ديشامب.
ووفقا للصحيفة، فإن قائمة المرشحين لتدريب البرازيل تضم أيضا توماس توخيل المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان.
وزيدان وإنريكي وتوخيل لا يرتبط أي منهم بأي فريق حاليا.
كما تشمل القائمة اسم الأرجنتيني مارسيلو غالاردو الذي يدرب ريفر بليت حاليا.
وخرج منتخب البرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بضربات الترجيح.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي غادر فيها منتخب البرازيل كأس العالم من ربع النهائي بعد أن غادر من الدور ذاته في نسخة 2018 في روسيا بالخسارة 1/2 أمام بلجيكا.
وأحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) لكن كان آخرها في نسخة 2002.