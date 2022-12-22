زيدان وإنريكي مرشحان لتدريب منتخب البرازيل

وخرج منتخب البرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بضربات الترجيح.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي غادر فيها منتخب البرازيل كأس العالم من ربع النهائي بعد أن غادر من الدور ذاته في نسخة 2018 في روسيا بالخسارة 1/2 أمام بلجيكا.

وأحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) لكن كان آخرها في نسخة 2002.