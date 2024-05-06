استعدادا للتخلي عن ديفيز.. بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم ميلان
أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ حسم صفقة ضم ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد حصل بايرن ميونخ على موافقة اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، على الانتقال إلى صفوفه.
وأوضحت أن النادي الألماني يسعى حاليا للاتفاق مع ميلان على قيمة الصفقة، حيث ينتهي عقد هيرنانديز مع "الروسونيري" عام 2026.
ويسعى ميلان للحصول على مبلغ كبير مقابل بيع لاعبه، لتمويل عملية إعادة بناء الفريق.
وبحسب التقرير، فقد تلقى هيرنانديز عروضًا من عدة أندية، لكنه فضّل الانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي سبق ودفع 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لضم شقيقه لوكاس.
رحيل ألفونسو ديفيز
ومن المتوقع أن تؤدي صفقة ضم هيرنانديز إلى رحيل الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق البافاري، إلى "الميرنغي".
وأشارت التقارير إلى أن ديفيز، البالغ من العمر 23 عامًا، لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.
ويُعدّ ريال مدريد الوجهة المفضلة لديفيز، حيث عزز النادي الملكي من موقفه في مفاوضات ضمه بعد حسم صفقة هيرنانديز مع بايرن ميونخ.
وحدد ريال مدريد مبلغ 50 مليون يورو كحد أقصى لضم ديفيز، بينما يطالب بايرن بمبلغ أكبر من ذلك.
وأشارت الصحيفة: "يُعتقد أن انضمام ديفيز إلى ريال مدريد سيعزز من خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي في مركز الظهير الأيسر، حيث يمتلك حاليًّا فيرلاند ميندي".
ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد المصيرية، يوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتعادل الفريق البافاري على أرضه ذهابا 2-2 مع "الميرنغي" في نصف نهائي المسابقة، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو".