استعدادا للتخلي عن ديفيز.. بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم ميلان

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ حسم صفقة ضم ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد حصل بايرن ميونخ على موافقة اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، على الانتقال إلى صفوفه.

وأوضحت أن النادي الألماني يسعى حاليا للاتفاق مع ميلان على قيمة الصفقة، حيث ينتهي عقد هيرنانديز مع "الروسونيري" عام 2026.

ويسعى ميلان للحصول على مبلغ كبير مقابل بيع لاعبه، لتمويل عملية إعادة بناء الفريق.

وبحسب التقرير، فقد تلقى هيرنانديز عروضًا من عدة أندية، لكنه فضّل الانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي سبق ودفع 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لضم شقيقه لوكاس.