بايرن ميونخ يضع ألفونسو ديفيز أمام خيارين

كشفت صحيفة "ماركا" أن بايرن ميونخ وضع خيارين أمام مدافعه الكندي ألفونسو ديفيز.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه يجب على ديفيز اتخاذ قرار في الأيام المقبلة، ويتعلق الأمر بتوقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ أو النظر بشكل نهائي نحو سانتياغو برنابيو.

ويريد بايرن ميونخ إنهاء الوضع المستمر منذ عام فيما يتعلق باستمرارية الكندي في الفريق من عدمه.

وعزز بايرن ميونخ الجانب الأيسر من دفاعه الصيف الماضي، مع وصول البرتغالي رافائيل غيريرو.

لكن بايرن ميونخ يعلم أنه إذا انتهى الأمر بعدم قبول ديفيز عرض التجديد، فيجب عليه الذهاب للسوق مرة أخرى، إذ إن الجانب الكندي سيكون معروضًا للبيع على الفور.