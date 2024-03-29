بايرن ميونخ يضع ألفونسو ديفيز أمام خيارين
كشفت صحيفة "ماركا" أن بايرن ميونخ وضع خيارين أمام مدافعه الكندي ألفونسو ديفيز.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه يجب على ديفيز اتخاذ قرار في الأيام المقبلة، ويتعلق الأمر بتوقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ أو النظر بشكل نهائي نحو سانتياغو برنابيو.
ويريد بايرن ميونخ إنهاء الوضع المستمر منذ عام فيما يتعلق باستمرارية الكندي في الفريق من عدمه.
وعزز بايرن ميونخ الجانب الأيسر من دفاعه الصيف الماضي، مع وصول البرتغالي رافائيل غيريرو.
لكن بايرن ميونخ يعلم أنه إذا انتهى الأمر بعدم قبول ديفيز عرض التجديد، فيجب عليه الذهاب للسوق مرة أخرى، إذ إن الجانب الكندي سيكون معروضًا للبيع على الفور.
الصفقات المستقلة
وقالت "ماركا" إن ما لا يفكر فيه بايرن ميونخ هو التغيير، وإنه عندما يحين الوقت ليخرج ديفيز سينظر النادي الألماني إلى السوق ويبحث عن أفضل خيار ممكن لمصالحه.
وأوضحت أنه ليس هناك إمكانية لضم ميغيل غوتيريز لاعب جيرونا الذي يمكن لريال مدريد استعادته، لكن لا يمكن لجيرونا بيعه على الفور.
وإذا كان بايرن ميونخ يريد ميغيل غوتيريز، فسيتعين عليه أن يطلب من جيرونا والتفاوض مع الفريق الكتالوني بحثًا عن اتفاق.
وإذا حدث انتقال محتمل، فإن نصف الأموال ستذهب إلى ريال مدريد.
طلب 20 مليون يورو
وعلى أي حال، سيتم تحديد كل شيء بقرار ديفيز، الذي يطلب وفقًا لصحيفة "بيلد" 20 مليون يورو راتبا سنويًّا لكل موسم للتجديد.
في المقابل لا يدفع بايرن ميونخ أكثر من 12 مليون يورو سنويًّا، وبالتالي فإن الأمر بات بين يدي الظهير لقبول العرض أو البحث عن اتفاق ثلاثي نهائي مع ريال مدريد وبايرن ميونخ.
أما بالنسبة لريال مدريد فإنه، كما قالت "ماركا"، ليس على استعداد لدفع 70 مليون يورو لبايرن ميونخ من أجل الحصول على ديفيز.
رد وكيل ديفيز
وفي السياق ذاته أكد وكيل ديفيز أنه لا يتفهم استعجال بايرن ميونخ في اتخاذ قرار بشأن مستقبل موكله.
وقال نك خوسيه: "هذا ليس عدلا، ليس من العدل أن يهاجموا الآن ألفونسو ديفيز، كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام، ثم تم تجديد إدارة بايرن ميونخ بالكامل ولم نسمع منهم شيئا منذ سبعة أشهر، على الرغم من أنني حاولت".
وأضاف: "ليس من المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل، أو كيف سيكون شكل الفريق؛ لهذا السبب نعتقد أنه من غير العادل الرد، سنقرر كيفية المضي قدمًا في نهاية الموسم".