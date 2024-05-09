لم يكن قرار أنشيلوتي.. شخص آخر نصح بنزول خوسيلو أمام بايرن (فيديو)

وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني أمس الأربعاء.

وظهر في الفيديو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وهو يأخذ رأي نجله دافيد، لنزول البديل، وهي اللحظة التي قلبت المباراة رأسًا على عقب.

وطلب أنشيلوتي رأي نجله ومساعده دافيد في اللحظات الأخيرة، وقال له: "دافيد من نشرك؟، ليرد ‏دافيد: "خوسيلو .. هيا".