لم يكن قرار أنشيلوتي.. شخص آخر نصح بنزول خوسيلو أمام بايرن (فيديو)
تداول مغردون فيديو، ظهر فيه صاحب قرار نزول خوسيلو بطل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، واتضح أنه ليس كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي.
وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني أمس الأربعاء.
وظهر في الفيديو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وهو يأخذ رأي نجله دافيد، لنزول البديل، وهي اللحظة التي قلبت المباراة رأسًا على عقب.
وطلب أنشيلوتي رأي نجله ومساعده دافيد في اللحظات الأخيرة، وقال له: "دافيد من نشرك؟، ليرد دافيد: "خوسيلو .. هيا".
وعقب المباراة قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن نجاح فريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "أمر ساحر" بعد فوز بطل أوروبا 14 مرة على بايرن ميونيخ 2-1 في إياب قبل النهائي أمس الأربعاء.
وأشاد أنشيلوتي بخوسيلو لتأثيره على الفريق وعلى احترافيته رغم قضائه معظم الموسم على مقاعد البدلاء.
وقال المدرب الإيطالي: "إنه انعكاس رائع لأنه لاعب ساهم كثيرا هذا الموسم حتى لو لم يلعب العديد من الدقائق. لكنه انعكاس مثالي لماهية هذا الفريق: اللاعبون الذين يساهمون كثيرا هذا الموسم دون فقدان الثقة (إذا لم يلعبوا) وفكرة أنهم يمكنهم تقديم شيء للفريق".
ويواجه ريال مدريد، الذي توج بالفعل بلقب الدوري الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.