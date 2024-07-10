"الرجل الثاني".. عبد الظاهر السقا يفجر خلافًا بين محامي أحمد رفعت ووكيله

دخل نادر شوقي، وكيل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد معاناة مع المرض، في جدال قوي مع محمد رشوان، محامي اللاعب، بعدما اتهم الأخير عبد الظاهر السقا، مدير الكرة السابق في النادي، بتورطه في أزمة اللاعب الراحل.

أحمد رفعت تُوفي يوم السبت الماضي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري في شهر مارس الماضي.

وكان أحمد رفعت قبل وفاته بأيام قد خرج بتصريحات تلفزيونية، قال فيها إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسؤولين في الكرة المصرية، أدت إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية: "سؤالي للأستاذ محمد رشوان لماذا لم تحضر عزاء أحمد رفعت؟.. رشوان عُيِّن من مودرن فيوتشر في القضية العسكرية ولا أعرفه ولم ألتق به".

وقاطعه رشوان، قائلًا: "أنتم حولتم الموضوع لحرب، وأنت كنت مع اللاعب في الإمارات وهو يتعاقد مع الوحدة ولا أفهم لماذا يوجه دفة الحوار لموضوع العزاء".

وهو ما رد عليه شوقي: "لا يخص رشوان أن يقول إن أحمد رفعت زعلان مني؛ لأن علاقتي به جيدة وقوية للغاية، والعشم يقول إن والدة اللاعب أو شقيقه هو من يقول هذا الكلام".

وأشار وكيل اللاعب الراحل: "عبد الظاهر السقا، مدير الكرة السابق، ليس له علاقة بالموضوع، وهدفنا كان الوصول للتحقيقات ونحترم التحقيقات، وروح رفعت هي من تحرك الأمور، ولن ندخل في مهاترات وما يحدث حاليًا لا يصح".

وواصل نادر شوقي: "أنا لست على خلاف مع أي شخص حتى انتهاء التحقيقات، ولا يصح إلقاء الأشخاص بالتهم بالباطل".

وأشار: "إذا كنا نعرف الشخص الثاني الذي ذكره رفعت سنقوله ولكن لست متأكدًا من الشخص الثاني أو صفته بنسبة 100%، ورفعت كان يريد القضية أن تكون رأياً عاماً وأنا تحت أمر التحقيقات".

وأتم وكيل اللاعب الراحل: "ادعوا لأحمد رفعت واتركوا الأمور للقضاء وما أردناه حدث بأن القضية أصبحت رأياً عاماً".

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رد عبد الظاهر السقا

من جانبه، رد عبد الظاهر السقا على تصريحات محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت.

وقال السقا عبر إم بي سي مصر 2: "مدير الكرة دوره تنفيذ أوامر إدارة النادي. محامي اللاعب لا يفهم طبيعة عملي وليس لي علاقة بانتقال اللاعبين".

وأضاف"أحمد رفعت كان له مكانة خاصة عندي وعشنا معًا ذكريات سعيدة وكانت علاقتنا جيدة للغاية".

كما أن محمد رفعت، شقيق اللاعب، الراحل حسم الجدل حول هذا الأمر، وأثنى على علاقة السقا بشقيقه.

وقال محمد رفعت في تصريحات تلفزيونية: "عبد الظاهر السقا مالوش أي ذنب، وأحمد الله يرحمه الوحيد اللي يعرف الاسم الثاني".

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر يوم السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عامًا.