أسطورة الاتحاد السعودي يوجه رسالة طمأنة للجماهير

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، رسالة طمأنة للجماهير في ظل الأزمة الإدارية العاصفة التي يعيشها "العميد" في الوقت الحالي، بعد استقالة لؤي ناظر من مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.

كان ناظر عاد لرئاسة النادي الجداوي خلفًا لأنمار الحائلي؛ إذ فاز بالمقعد بالتزكية، ليقود المؤسسة غير الربحية للنادي لموسم واحد.

لكن جاء أهم ملف على طاولته ليحدث أزمة، ألا وهو المدرب الجديد للفريق، إذ اتفق مع الإيطالي ستيفانو بيولي، وأعلن الأخير بالفعل توليه المسؤولية إلا أنه عاد وحذف منشوره، حتى كشفت التقارير بعد ذلك رفض مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما العمل معه ورغبته في التعاقد مع مواطنه كريستوف غالتييه.

وقال محمد نور في فيديو متداول: "اليوم أنا مبسوط ولله الحمد، نسمع أخبارا جيدة في النادي، وإن الأمور طيبة للنادي بإذن الله، صوتكم وصل وعلينا فقط الانتظار".

ولم يوضح نور تفاصيل الأخبار الجيدة للنادي، ولكن تقارير تحدثت أخيرا عن قبول استقالة لؤي ناظر وتعيين رئيس جديد.

وكان نور وجه سابقا انتقادا للؤي ناظر بسبب استقالته، قائلا: "ليس هذا وقته، حاليًا الاتحاد يؤسس فريقًا، عليه أن يؤسس الفريق".

يذكر أن الاتحاد مر الموسم الماضي بعدة انتكاسات، أسفرت عن إقالة المدربين نونو سانتو، ومارسيلو غاياردو، حتى خرج الفريق من الموسم بصفر بطولات.