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رياضة

تركي الجعدي يعلن رحيله عن نادي الاتحاد السعودي

تركي الجعدي يعلن رحيله عن نادي الاتحاد السعودي
تركي الجعدي
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 8:00 ص

أعلن تركي الجعدي رحيله رسميا عن نادي الاتحاد السعودي بعد 10 سنوات قضاها بين صفوف الفريق.

وكانت تقارير ذكرت أن هناك 7 لاعبين ضمنوا الخروج بشكل كبير من حسابات نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي.

ومن أبرز اللاعبين، هم عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، سلطان الفرحان، تركي الجعدي، سويلم المنهالي، صالح العمري، ومدالله العليان.

وقال تركي الجعدي عبر حسابه على منصة "إكس": "10 سنوات قضيتها بين أروقة عميد الأندية السعودية نادي الاتحاد، والآن انتهت علاقتي به تعاقدياً ولكن المكانة ستظل باقية ما حييت، أشكر كل من وقف بجانبي من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية ومجالس إدارة، مع خالص الأمنيات لي ولكم بالتوفيق فيما هو قادم".

 

 

وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة على ضرورة تسجيل 15 لاعبا محليا فقط في قائمة مكونة من 25 لاعبًا.

وينتظر الاتحاد في الفترة الحالية الاستقرار الإداري من أجل البحث عن مدير فني جديد، والاستقرار على مكان معسكره المقبل.

وبحسب التقارير فإن معسكر الاتحاد سيقام بين إسبانيا والبرتغال، مشيراً إلى أن  الترتيبات المتعلقة بذلك كافة تم الانتهاء منها، موضحة أن الجهاز الفني الجديد سيتواجد في المعسكر للإشراف على مرحلة إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد.

الدوري السعودي

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