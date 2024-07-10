كشفت تقارير صحفية أن مختار علي، نجم النصر السعودي، أنهى الأزمات كلها التي أخرته عن الالتحاق بمعسكر الفريق في البرتغال، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان مختار علي تخلف عن اللحاق بالبعثة بسبب عدم إنهاء بعض أوراق السفر الخاصة به.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "يغادر الآن الدولي مختار علي إلى البرتغال للانضمام لتدريبات النصر استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء إجراءات السفر الخاصة به كافة".

وارتدى مختار "26 عامًا" قميص النادي العاصمي المرة الأولى موسم 2019 قادمًا من نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي، مستثمرًا قرار وزارة الرياضة بمشاركة اللاعبين "المواليد" مع الأندية السعودية، وفي يناير 2022 أعارت إدارة النصر اللاعب إلى الطائي، وخلال الموسم الماضي مثَّل فريق الفتح حتى نهاية الموسم، وبعد انطلاقة الاستعدادات للموسم الجديد استدعاه كاسترو إلى المعسكر، في أعقاب تمثيله المنتخب السعودي وخوضه المباريات أساسيًّا مع فريق في دوري روشن السعودي.

يذكر أن معسكر النصر يتضمن إقامة عدد من المباريات الودية من أجل إعداد الفريق بكل قوة للموسم الجديد في دوري روشن.

يقيم الفريق معسكره على مرحلتين وخلال المرحلة الأولى في البرتغال من المقرر أن يخوض النصر 6 مباريات ودية كما يخوض في المرحلة الثانية والتي تقام في إسبانيا مواجهتين وديتين قبل العودة إلى الرياض يوم 8 أغسطس المقبل.

وأكدت إدارة النصر الفريق العاصمي سيواجه وديًا خلال معسكره التدريبي مجموعة من الفرق الإسبانية والبرتغالية وديًا من أجل التأكد من جاهزيته لخوض منافسات بطولة دوري روشن.