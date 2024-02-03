الكشف عن شكل كأس موسم الرياض (صورة)
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الشكل النهائي لكأس موسم الرياض، الذي سيتوج به أحد فريقي الهلال أو النصر، في المباراة التي ستجمعهما، يوم الخميس المقبل.
وتُقام النسخة الحالية من بطولة موسم الرياض الحالية على شكل دوري مصغّر بين الأندية الثلاثة المشاركة، وهي النصر والهلال وإنتر ميامي، حيث تلعب الأندية المذكورة مع بعضها بعضًا، وسيكون كأس البطولة من نصيب الفريق الذي سيحصد أكبر عدد من النقاط.
ويسعى الهلال والنصر للخروج بنقاط المباراة كاملة، لتحقيق اللقب، إذ نجح "الزعيم" في الفوز على إنتر ميامي في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز النصر على الفريق الأمريكي بستة أهداف نظيفة.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" شكل الكأس الذي جاء باللونين الذهبي والأزرق.
وقال تركي آل الشيخ: "الكأس سيصبح جاهزا للبطل يوم الخميس، الحدث الأقوى في موسم الرياض و100 دولة حول العالم تشاهد، النصر يدخل بفرصتين الفوز أو التعادل، والهلال بفرصة واحدة الفوز ولا غير الفوز، 8 فبراير يوم للتاريخ، ولا تقولون ودية ما عندنا شيء ودي كل شيء محسوب".
وكانت المباراة الماضية التي واجه فيها النصر نظيره إنتر ميامي، من المفترض أن تشهد مشاركة كريستيانو رونالدو ضد ميسي في مواجهة "الرقصة الأخيرة" بين الطرفين، ولكن "الدون" لم يلعب بسبب الإصابة بينما شارك النجم الأرجنتيني في آخر دقائق بالشوط الثاني.
ومن المقرر أن تشهد مباراة الهلال ضد النصر مشاركة رونالدو، بعد تقارير أكدت تعافيه من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية مع "العالمي".
وعلى صعيد الدوري، يحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.