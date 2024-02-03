الكشف عن شكل كأس موسم الرياض (صورة)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الشكل النهائي لكأس موسم الرياض، الذي سيتوج به أحد فريقي الهلال أو النصر، في المباراة التي ستجمعهما، يوم الخميس المقبل.

وتُقام النسخة الحالية من بطولة موسم الرياض الحالية على شكل دوري مصغّر بين الأندية الثلاثة المشاركة، وهي النصر والهلال وإنتر ميامي، حيث تلعب الأندية المذكورة مع بعضها بعضًا، وسيكون كأس البطولة من نصيب الفريق الذي سيحصد أكبر عدد من النقاط.

ويسعى الهلال والنصر للخروج بنقاط المباراة كاملة، لتحقيق اللقب، إذ نجح "الزعيم" في الفوز على إنتر ميامي في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز النصر على الفريق الأمريكي بستة أهداف نظيفة.