آل الشيخ يكشف عن مشروع رياضي ضخم مع رونالدو

كريستيانو رونالدو شاهد فريقه النصر السعودي وهو يحقق فوزا كبيرا 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصابا خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في كأس موسم الرياض لكرة القدم أمس الخميس.

وفي كلمته قبل مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية ضمن كأس موسم الرياض أعلن تركي آل الشيخ إقامة أكبر مشروع ترفيهي للاعب كرة قدم في موسم الرياض العام المقبل، مع كريستيانو رونالدو.