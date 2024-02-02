آل الشيخ يكشف عن مشروع رياضي ضخم مع رونالدو
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة أكبر مشروع للاعب كرة قدم في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
كريستيانو رونالدو شاهد فريقه النصر السعودي وهو يحقق فوزا كبيرا 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصابا خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في كأس موسم الرياض لكرة القدم أمس الخميس.
وفي كلمته قبل مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية ضمن كأس موسم الرياض أعلن تركي آل الشيخ إقامة أكبر مشروع ترفيهي للاعب كرة قدم في موسم الرياض العام المقبل، مع كريستيانو رونالدو.
واكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأميركي 6 - صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي يستضيفها ملعب "المملكة أرينا".
وبينما انتظرت الجماهير مواجهة جديدة بين رونالدو وميسي بعد سنوات من المنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، استمر غياب قائد النصر للإصابة التي تسببت في إلغاء جولة الفريق السعودي التحضيرية في الصين الشهر الحالي.
وجلس رونالدو في المدرجات لدعم فريقه الذي تقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق مواطنه أوتافيو الذي سدد في الزاوية العليا من مدى قريب.
وتصدر النصر كأس موسم الرياض وله ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الهلال وظل إنتر ميامي في المركز الأخير دون أي نقاط.
ويلعب النصر أمام الهلال، الذي تغلب 4-3 على إنتر ميامي، في ختام البطولة يوم الخميس المقبل.