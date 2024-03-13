بث مباشر لقرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تبدأ مراسم القرعة اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، حيث تتنافس أربع أندية على الظفر بلقب الكأس.

وخلال الحفل سيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتدشين نسخة جديدة من كأس الملك السعودي للموسم الحالي 2023/2024، نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023).

وتنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الكأس، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة مدى الحياة.

وسيتم بث القرعة على الهوا مباشرة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة، وتطبيق شاهد، والحساب الرسمي لكأس الملك على منصة (X).

وفيما يلي الحساب الناقل للبث المباشر للقرعة