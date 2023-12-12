النصر يكتسح الشباب ويبلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تغلب النصر 5-2 على الشباب ليحجز مقعدا في قبل نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم، ويلحق بركب الهلال والخليج اللذين تأهلا للمربع الذهبي في وقت سابق اليوم الاثنين.
ويكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي في 19 من الشهر الجاري، عندما يلعب الاتحاد، الذي يشارك في كأس العالم للأندية، أمام الفيصلي.
وجاء الإيقاع سريعا في شوط أول شهد تسجيل أربعة أهداف وركلة جزاء مهدرة، إضافة إلى عدد من الفرص الخطيرة وكانت فيه الغلبة على مستوى النتيجة والأداء لصالح النصر الذي أحرز ثلاثة أهداف من توقيع سيكو فوفانا وساديو ماني وعبد الرحمن غريب، مقابل هدف كارلوس جونيور لصالح الشباب.
وكان الأداء مغايرا في الشوط الثاني، إذ هيمن الشباب على مجريات الأمور في البداية واكتفى النصر بالدفاع دون أن تسنح لأي منهما فرص خطيرة، إلى أن أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في منتصف الشوط.
وزادت الإثارة في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ أحرز الشباب الهدف الثاني في الدقيقة 90 من توقيع هتان باهيري، قبل أن يضيف محمد خليل مران الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.