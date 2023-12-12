النصر يكتسح الشباب ويبلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تغلب النصر 5-2 على الشباب ليحجز مقعدا في قبل نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم، ويلحق بركب الهلال والخليج اللذين تأهلا للمربع الذهبي في وقت سابق اليوم الاثنين.

ويكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي في 19 من الشهر الجاري، عندما يلعب الاتحاد، الذي يشارك في كأس العالم للأندية، أمام الفيصلي.