ميسي يسترجع ذكرى رحيل مدربه السابق بعبارات مؤثرة

وخلال فترة تواجدهما معا في برشلونة بين عامي 2008 و2013، كانت علاقة يونيل ميسي وفيلانوفا وطيدة جدا، وبدأت عندما تم تعيين تيتو فيلانوفا مساعدًا لبيب غوارديولا في تدريب برشلونة، قبل أن يصعد في 2012 لمنصب المدرب الأول، وفي تلك الفترة كان ليونيل ميسي يمر بأفضل فترات نجاحة الكروي مع النادي الكتالوني.

وتولى فيلانوفا تدريب برشلونة في 2012، قبل أن يكتشف إصابته بالسرطان؛ ما اضطره لملازمة المستشفى، قبل وفاته في 25 أبريل 2014 بعمر 45 عامًا.

وقاد المدرب الراحل نادي برشلونة لإحراز لقب الدوري الإسباني في موسم 2012ـ 2013، وفي ذلك العام (2012) بلغ مستوى ميسي درجة لم يحققها من قبل عندما سجل 90 هدفا على امتداد العام.