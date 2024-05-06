يونيون برلين يقيل الكرواتي بيليتسا ويكشف عن مدربه الجديد
أعلن يونيون برلين المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الكرواتي نيناد بيليتسا، وتعيين ماركو جروته بشكل مؤقت، بعد سلسلة من النتائج المخيبة جعلته على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.
وكان يونيون برلين عيّن بيليتسا بديلا لأورس فيشر، في نوفمبر من العام الماضي، حين كان الفريق في المركز 17.
ويحتل الفريق الآن المركز 15، بعد أربع هزائم في خمس مباريات، وذلك قبل مباراتين على نهاية الموسم.
وكان جروته (51 عاما)، الذي عمل مدربا لفريق الشباب تحت 19 عاما في النادي، قد تولى أيضا تدريب أونيون برلين بشكل مؤقت في نوفمبر.
وقال جروته في بيان: "أتطلع لهذه المهمة وأنا مقتنع بأننا سننجح في تجنب الهبوط. أعرف فريقنا جيدا وأعلم أننا إذا وحدنا قوانا سنكون قادرين على حصد النقاط الضرورية".
وكشف يونيون برلين أن مساعدة المدرب، ماري لويز إيتا، وهي أول مدربة لنادٍ في دوري الأضواء الألماني، ستبقى في منصبها.
ويحل يونيون ضيفا على كولن المهدد مثله بالهبوط، يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم مشواره على ملعبه أمام فرايبورج صاحب المركز السابع في 18 مايو الجاري.