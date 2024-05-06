يونيون برلين يقيل الكرواتي بيليتسا ويكشف عن مدربه الجديد

أعلن يونيون برلين المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الكرواتي نيناد بيليتسا، وتعيين ماركو جروته بشكل مؤقت، بعد سلسلة من النتائج المخيبة جعلته على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.

وكان يونيون برلين عيّن بيليتسا بديلا لأورس فيشر، في نوفمبر من العام الماضي، حين كان الفريق في المركز 17.

ويحتل الفريق الآن المركز 15، بعد أربع هزائم في خمس مباريات، وذلك قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وكان جروته (51 عاما)، الذي عمل مدربا لفريق الشباب تحت 19 عاما في النادي، قد تولى أيضا تدريب أونيون برلين بشكل مؤقت في نوفمبر.