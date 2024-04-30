سر غضب لاعبي برشلونة
كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن سر غضب لاعبيه خلال الفترة الماضية، وذلك عقب فوز الفرث على فالنسيا، مساء الإثنين، في الدوري الإسباني.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليساعد برشلونة على العودة في النتيجة وانتزاع فوز صعب 4-2 على ضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، بعد أن كان الأخير متقدما 2-1 قبل أن يُطرد حارسه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وقال تشافي عقب المباراة: "لدينا العديد من لاعبي كرة القدم الذين فازوا بالعديد من الألقاب، وهم غاضبون من أنفسهم؛ لأننا في النهاية لم نكن على مستوى المهمة".
وواصل: "كما كان مستوى الروح القتالية من أجل جميع الألقاب حتى النهاية غير موجود.. وهذا سر الغضب".
وأضاف: "لقد أصلحنا الأمر بتسجيل ثلاثة أهداف لاحقًا. لقد عدنا، ولعبنا مباراة جيدة".
واختتم: "علينا أن نتحسن للمنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل، ليس هناك شك".
وقبل خمس جولات على نهاية الموسم، استعاد برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 73 نقطة، ليتجاوز جيرونا مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة.
وسيلتقي الفريقان وجها لوجه في قمة كتالونيا، يوم السبت المقبل، والتي ستحدد أول مركزين في الدوري ومقعد في كأس السوبر المحلية.
وأدى فوز برشلونة إلى تأجيل احتفالات ريال مدريد المحتومة بلقب الدوري لمدة أسبوعين؛ إذ يحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الصدارة برصيد 84 نقطة وبفارق مريح عن أقرب مطارديه.