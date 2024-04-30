سر غضب لاعبي برشلونة

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليساعد برشلونة على العودة في النتيجة وانتزاع فوز صعب 4-2 على ضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، بعد أن كان الأخير متقدما 2-1 قبل أن يُطرد حارسه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقال تشافي عقب المباراة: "لدينا العديد من لاعبي كرة القدم الذين فازوا بالعديد من الألقاب، وهم غاضبون من أنفسهم؛ لأننا في النهاية لم نكن على مستوى المهمة".

وواصل: "كما كان مستوى الروح القتالية من أجل جميع الألقاب حتى النهاية غير موجود.. وهذا سر الغضب".

وأضاف: "لقد أصلحنا الأمر بتسجيل ثلاثة أهداف لاحقًا. لقد عدنا، ولعبنا مباراة جيدة".

واختتم: "علينا أن نتحسن للمنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل، ليس هناك شك".