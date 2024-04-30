تشافي يحسم الجدل حول مستقبل شقيقه مع برشلونة

حسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مصير شقيقه أوسكار في الجهاز الفني لنادي برشلونة وذلك بعد أقل من أسبوع على استمراره في منصبه مدربا للنادي الكاتالوني حتى موفي موسم 2024 ـ 2025.

وبعد أن تداولت عدة تقارير إخبارية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، اشترطت على تشافي التضحية بشقيقه مساعد المدرب أوسكار هيرنانديز والمعد البدني من أجل البقاء في منصبه، كشف تشافي الإثنين أنه وفريقه التدريبي يقومون بعمل كبير، ملمّحا إلى أنه لن يتخلى عن أوسكار هيرنانديز ولا عن المعد البدني للفريق الأول.