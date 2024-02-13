موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد سوسيداد

وكان مبابي، الذي سجل 30 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم، بديلا خلال الفوز 3-1 على ليل لكنه لم يشارك كإجراء احترازي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل قبلها بثلاثة أيام خلال فوز آخر 3-1 على بريست في كأس فرنسا.

وخاض المهاجم الفرنسي كل المباريات الست لسان جيرمان في دوري الأبطال بالكامل هذا الموسم، ويبدو أن ذلك لن يتغير عند استضافة الفريق الإسباني، غدا الأربعاء، في مباراة الذهاب.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا: "حين يملك فريق لاعبا مثل كيليان مبابي، بالطبع نعرف أنه كلما لعب أكثر كان ذلك أفضل لأننا جميعا نستفيد من ذلك".

"لا يوجد شك في ذلك. كان يمكنه اللعب (يوم السبت) لو كانت تلك مباراة نهائية، لكنها لم تكن كذلك، لم يكن الأمر يستحق المخاطرة. كيليان مبابي متاح تماما مثل باقي اللاعبين الآخرين".

ويمكن أن يتحمل المدرب إراحة مبابي في الدوري، إذ يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة الآن بفارق 11 نقطة عن نيس ولم يخسر في 16 مباراة متتالية، لكن في دوري أبطال أوروبا لم تكن الأمور سهلة.