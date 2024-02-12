بينها التعامل مع بيلينغهام وفينيسيوس.. تطورات لافتة حول انتقال مبابي

كشف الصحفي كارلوس كاربيو الذي يعمل في صحيفة "ماركا" عن تطور لافت في علاقة ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال كارلوس كاربيو، إن ريال مدريد قريب جدًّا من التوصل إلى اتفاق مع مبابي البالغ من العمر 25 عاما.

وأوضح كاربيو أن ريال مدريد يريد أن يفهم مبابي أنه على المستوى الرياضي لاعب من الفريق مثله مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، حتى لو كان هو اللاعب الذي يحصل على أعلى راتب.

وأضاف أن ريال مدريد يفاوض ويعرف التكلفة التي سينتقل بها مبابي، مشيرا إلى أن النجم الفرنسي سيخسر نصف المال الذي يحصل عليه الآن من باريس سان جيرمان.

وأكد كاربيو أن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأن ريال مدريد يريد التعاقد معه.