بينها التعامل مع بيلينغهام وفينيسيوس.. تطورات لافتة حول انتقال مبابي
كشف الصحفي كارلوس كاربيو الذي يعمل في صحيفة "ماركا" عن تطور لافت في علاقة ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وقال كارلوس كاربيو، إن ريال مدريد قريب جدًّا من التوصل إلى اتفاق مع مبابي البالغ من العمر 25 عاما.
وأوضح كاربيو أن ريال مدريد يريد أن يفهم مبابي أنه على المستوى الرياضي لاعب من الفريق مثله مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، حتى لو كان هو اللاعب الذي يحصل على أعلى راتب.
وأضاف أن ريال مدريد يفاوض ويعرف التكلفة التي سينتقل بها مبابي، مشيرا إلى أن النجم الفرنسي سيخسر نصف المال الذي يحصل عليه الآن من باريس سان جيرمان.
وأكد كاربيو أن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأن ريال مدريد يريد التعاقد معه.
وأشار أيضا إلى أن الوضع ليس هو نفسه كما كان في عام 2022؛ لأنه ليس لدى مبابي عرضًا مغريا من ملّاك باريس سان جيرمان.
وذكر الصحفي الإسباني أنه لا توجد خلافات كبيرة بين ريال مدريد ومبابي بشأن المطالبات الاقتصادية المتعلقة بالعقد بين الطرفين.
وبيّن أن ريال مدريد يناقش الطريقة التي سيتم بها دفع مكافأة التوقيع وحقوق الصور لمبابي، وأن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال مبابي، تطالب بحقوق الصور، لكن اللاعب أوضح لوالدته أنه يريد اللعب لريال مدريد.
ومع ذلك، فإن النقطة الشائكة لكل من باريس سان جيرمان وريال مدريد هي متى سيعلن مبابي بالضبط قراره بشأن مستقبله.
ولا يخطط ريال مدريد لإصدار إعلان عن مبابي حتى نهاية الموسم، بينما قد يؤخر اللاعب أيضًا ذلك حتى ذلك الحين، على الرغم من أن التقارير أشارت إلى أنه قد يعلن عنه في الأسابيع المقبلة.
وبحسب كاربيو، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام لن يلعبا من أجل مبابي في ريال مدريد.
وأوضح أنه رغم أن مبابي سيحصل على أجر أعلى منهما، لكن ريال مدريد سيلعب للفوز بالألقاب، وليس من أجل لاعب واحد.
كما أكد أن مشروع ريال مدريد لن يتمحور حول مبابي، رغم أن ريال مدريد يحاول التعاقد معه منذ سنوات أبرزها كان في 2022، لكن الصفقة لم تتم.
ويعتقد باريس سان جيرمان أنه لا يمكن إبقاء مبابي في الفريق إلا إذا لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد.
ويخطط ريال مدريد لتقديم ضخم لمبابي في ملعبه سانتياغو برنابيو؛ لأن النادي يعتقد أن اللاعب سيكون أحد أهم الأمور في الملعب الجديد، وذكر كاربيو أن هذه كانت خطة فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي منذ فترة طويلة.
وتابع كاربيو أن ريال مدريد يتحدث بتكتم شديد مع والدة مبابي؛ لأنه لا يوجد الكثير للتفاوض عليه.
وختم الصحفي الإسباني تقريره بأنه لا يستبعد أن يكون مبابي وريال مدريد قد توصلا بالفعل لاتفاق.