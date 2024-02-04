فلورنتينو بيريز يرد على أنباء اقتراب مبابي من ريال مدريد (فيديو)

بيريز يخبر اللاعبين

وكان الصحفي الإسباني بجريدة "ماركا"، رامون ألفاريز، قد كشف عن وصول معلومة لديه تؤكد بالفعل اقتراب كيليان مبابي، من الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وشبكة "ESPN" أمس، أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الصيف المقبل حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

وكتب رامون ألفاريز، عبر حسابه في منصة "X": "أكدت لي مصادر من غرفة خلع الملابس أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد المباراة ضد خيتافي، أخبر الجهاز الفني أن توقيع مبابي قريب، كما أخبروني أن بعض اللاعبين بالفريق سمعوا بهذا الاعتراف من الرئيس للطاقم الفني".

وما زاد من هذه التكهنات، هو وضع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إعجابًا على خبر في "إنستغرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد الموسم المقبل.

وفي يونيو الماضي قال مبابي البالغ 25 عامًا، إنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في 2022 حتى يونيو 2024 مع بند يتيح له التجديد حتى 2025.