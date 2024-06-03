يشجع المنافس.. عمدة مدريد يخضع للريال (فيديو)

ووجه عمدة مدريد رسالة للنجم الألماني توني كروس بعد اعتزاله قائلًا: "لن ننسى ذكرياتك وما قدمته في ريال مدريد ، أنت جزء كبير من تاريخ النادي".

وشهدت الاحتفالية حدثًا غير مألوف بحمل عمدة مدريد قميص الفريق الأبيض خاصة أنه مشجع متعصب لأتلتيكو مدريد.

وسبق أن أدلى عمدة مدريد بتصريحات خلال احتفال ريال مدريد بالليغا أن أتليتكو هو الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة بالريال.

ونالت بادرة عمدة مدريد بحمل قميص الريال تفاعلًا من ناتشو نجم الفريق الأبيض الذي أكد أنها لفتة رائعة وتستحق الإشادة.