يشجع المنافس.. عمدة مدريد يخضع للريال (فيديو)
ظهر خوسيه لويس ألميدا ، عمدة العاصمة الإسبانية مدريد ، في احتفالات فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتواجد عمدة مدريد في احتفالات الفريق الإسباني باللقب القاري رغم أنه يشجع فريق أتلتيكو مدريد المنافس للريال وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني.
وتوج ريال مدريد باللقب للمرة 15 في تاريخه بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء أمس السبت على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وقال عمدة مدريد في احتفالات الفريق الأبيض :" مبروك لريال مدريد لقب أوروبي آخر.. الفريق حقق 6 ألقاب أوروبية في 11 موسم أعتقد أن هذا الإنجاز لم يحدث من الخمسينيات من القرن الماضي".
وأشار إلى أن لاعبي ريال مدريد حققوا التاريخ موضحًا أنه سينهي ولايته عام 2026 ولديه الثقة أنه سيحتفل مع الفريق في العام المقبل بالنجمة رقم 16.
ووجه عمدة مدريد رسالة للنجم الألماني توني كروس بعد اعتزاله قائلًا: "لن ننسى ذكرياتك وما قدمته في ريال مدريد ، أنت جزء كبير من تاريخ النادي".
وشهدت الاحتفالية حدثًا غير مألوف بحمل عمدة مدريد قميص الفريق الأبيض خاصة أنه مشجع متعصب لأتلتيكو مدريد.
وسبق أن أدلى عمدة مدريد بتصريحات خلال احتفال ريال مدريد بالليغا أن أتليتكو هو الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة بالريال.
ونالت بادرة عمدة مدريد بحمل قميص الريال تفاعلًا من ناتشو نجم الفريق الأبيض الذي أكد أنها لفتة رائعة وتستحق الإشادة.