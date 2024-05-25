مانشستر سيتي يحدد خطته المستقبلية لحسم مصير غوارديولا
حسمت إدارة مانشستر سيتي موقفها النهائي بشأن مصير المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، وذلك بتجهيز عقد طويل الأمد، سيعقب انتهاء فترته على رأس بطل الدوري الإنجليزي في صيف 2025 وذلك بحسب ما أورده تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة البريطانية إن مالكي مانشستر سيتي بدأوا في التخطيط لمستقبل غوارديولا مع الفريق في فترة ما بعد موسم 2024 ـ 2025، حيث يجري الإعداد لتوقيع عقد جديد طويل الأمد، للإبقاء على أفضل مدرب في البريمرليغ للعام الحالي في ملعب الاتحاد لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقا للمصادر ذاتها، لن تقف إدارة السيتي في طريق المدرب الإسباني في حال رغب في الرحيل نحو تجربة فنية أخرى، لكنها مع ذلك سوف تعرض عليه عقدا جديدا يتضمن امتيازات خاصة لتحفيزه على البقاء.
ونجح غوراديولا (53 عاما) عاما في قيادة السيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر 4 مواسم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البريمرليغ، كما أنه يستعد لإضافة لقب جديد لخزائنه، السبت، عندما يواجه غريمه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتعاقد مانشستر سيتي مع غوارديولا، الذي خاض أيضا تجربة تدريبية ملهمة مع برشلونة، في صيف 2016، عندما حل بديلا للمدرب التشيلي مانويل بيليغريني، ليقود الفريق الأزرق السماوي نحو عدة ألقاب وإنجازات قارية ومحلية لعل أبرزها السداسية التاريخية في العام الماضي وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.