غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي

أثار بيب غوارديولا احتمال مغادرة مانشستر سيتي بعد قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي نيوز "الحقيقة أنني أقرب إلى الرحيل من البقاء" قبل أن يوضح أنه لن يكون هناك رحيل فوري عن النادي الذي يدربه منذ عام 2016.

وأضاف "تحدثنا مع إدارة النادي، وشعوري هو أنني أريد البقاء الآن.. سأبقى الموسم المقبل وخلال الموسم سنتحدث. لكن بعد ثماني أو تسع سنوات، سنرى".