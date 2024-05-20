غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي
أثار بيب غوارديولا احتمال مغادرة مانشستر سيتي بعد قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.
وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي نيوز "الحقيقة أنني أقرب إلى الرحيل من البقاء" قبل أن يوضح أنه لن يكون هناك رحيل فوري عن النادي الذي يدربه منذ عام 2016.
وأضاف "تحدثنا مع إدارة النادي، وشعوري هو أنني أريد البقاء الآن.. سأبقى الموسم المقبل وخلال الموسم سنتحدث. لكن بعد ثماني أو تسع سنوات، سنرى".
وفي مؤتمر صحفي، لم يستطرد غوارديولا أكثر من ذلك مكتفيا بالقول إنه يشعر بالإرهاق بشكل طبيعي بعد جهد هائل آخر انتهى باللقب السادس الرائع لسيتي في سبع سنوات.
لكن المدرب الإسباني طمأن الجماهير بأنه مستعد لتحد جديد بخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد، وسيجد بلا شك الحافز مرة أخرى لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز المقبل كما فعل مرارا من قبل.
وبدا غوارديولا متواضعا بشأن أحدث إنجازاته قائلا إن مدربين آخرين أمثال أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد حققوا أكثر منه في الماضي.
وقال غوارديولا إن أرتيتا، مساعده السابق في مانشستر سيتي، كان منافسا قويا هو الآخر وانه حضر إلى إنجلترا ليستمر في الدوري.
وأنهى أرسنال متراجعا بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي بعد أن دفعه للمنافسة حتى اليوم الأخير من الموسم.. وقال "تلقينا الرسالة من ميكل ولاعبيه، واستوعبناها.
وأضاف: "نعلم أنهم سيستمرون هناك (على القمة) لسنوات عديدة. مدرب شاب يتمتع بموهبة كبيرة. بعثوا لنا برسالة مفادها أنه يجب علينا توخي الحذر خلال السنوات القليلة المقبلة".