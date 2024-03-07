سبب شعور مانشستر سيتي بالراحة إزاء تعاقد ريال مدريد مع مبابي
يشعر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالارتياح إزاء ذهاب مبابي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، لسبب ليس له علاقة باللاعب الفرنسي.
وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعدما أبلغ ناديه بعدم تجديد عقده.
وألمح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى رحيل مبابي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، حيث قال إن مستقبله القريب يبدو بعيدًا عن النادي.
ولم يعلن ريال مدريد، بشكل رسمي حتى الآن، عن التعاقد مع مبابي على الرغم من تأكيدات وسائل إعلام تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وقالت شبكة (ESPN) إن استقدام ريال مدريد للمهاجم الفرنسي مبابي جعل إدارة السيتي تشعر بالراحة، كون الريال سيصرف نظره عن هالاند.
وأوضحت: "تعاقد مبابي مع الريال سيغلق الباب أمام رحيل هالاند هذا الصيف في الوقت الحالي".
ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند الذي يمتلك عقدًا ساريًا مع نادي مانشستر سيتي، ولم يظهر أي رغبة في مغادرة بطل دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يستمر حتى عام 2027، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل، في عام 2024، مقابل رسوم قدرها 150 مليون يورو.
وتألق هالاند بشكل مذهل منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، في صيف 2022، حيث سجل 80 هدفًا خلال 84 مباراة.