سبب شعور مانشستر سيتي بالراحة إزاء تعاقد ريال مدريد مع مبابي

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعدما أبلغ ناديه بعدم تجديد عقده.

وألمح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى رحيل مبابي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، حيث قال إن مستقبله القريب يبدو بعيدًا عن النادي.

ولم يعلن ريال مدريد، بشكل رسمي حتى الآن، عن التعاقد مع مبابي على الرغم من تأكيدات وسائل إعلام تقدم المفاوضات بين الطرفين.

وقالت شبكة (ESPN) إن استقدام ريال مدريد للمهاجم الفرنسي مبابي جعل إدارة السيتي تشعر بالراحة، كون الريال سيصرف نظره عن هالاند.

وأوضحت: "تعاقد مبابي مع الريال سيغلق الباب أمام رحيل هالاند هذا الصيف في الوقت الحالي".