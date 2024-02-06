مثلث الإنقاذ.. برشلونة يجد ضالته أخيرًا

قبل أسابيع قليلة كانت الشكوى الأساسية لتشافي هيرنانديز في برشلونة هي إهدار الكثير من الفرص التي تضيع النقاط على الفريق، في سباق جدول ترتيب الدوري الإسباني.

نوعية تلك الفرص التي أهدرها نجوم برشلونة أمام فالنسيا، ورايو فاليكانو، وغرناطة كانت كفيلة بمنح الفريق ثماني نقاطٍ، وهو نفس الفارق مع المتصدر ريال مدريد في الوقت الحالي.

لكن يبدو أن برشلونة قد وجد ضالته أخيرًا في الثلاثي الأمامي فيتور روكي، ولامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي مؤخرًا، حيث يقدمون معًا ما يسمح للنادي الكتالوني بتحقيق الانتصارات على خصومه، وجمع النقاط.