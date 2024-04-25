الترجي يُقصي الأهلي ويصعد لنهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

وعلى صالة ميلود هدفي في مدينة وهران، نجح نادي الترجي في إسقاط الأهلي، وتفوق عليه بفارق 4 أهداف في إطار لقاءات دور نصف النهائي.

كان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الترجي بنتيجة 10-9، وتعادل الأهلي أكثر من مرة خلال سير الشوط الثاني، لكن تألق الحارس أصيل النملي منح الأفضلية للترجي.

وبهذه النتيجة يلتقي الترجي مع الفائز من مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، يوم السبت المقبل.

وتقام مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة في الثامنة مساء، اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.