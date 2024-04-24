الترجي التونسي يصطدم بالأهلي المصري في نصف النهائي

تأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر، والترجي التونسي، وأمل شباب سكيكدة الجزائري، إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية محرزة الكؤوس لكرة اليد المقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية، وذلك في أعقاب ختام الدور الرئيس من المسابقة.

وضمن الترجي التونسي التأهل بعدما حقق فوزه الثاني في الدور الرئيس للمسابقة المقامة حاليًا في الجزائر، وذلك على حساب شبيبة كينشاسا الكنغولي بنتيجة 38\25.

وحسم الترجي، الذي فاز في مباراته الأولى بالدور الرئيس أمام نادي الأبيار الجزائري 25/23، بطاقة التأهل لنصف النهائي في المركز الثاني خلف الزمالك، فيما فاز الأهلي في آخر مبارياته على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21، ليلتقي الفريقان في نصف النهائي في قمة ستدور، غدًا الخميس، في صالة قصر الرياضة في مدينة وهران الجزائرية.