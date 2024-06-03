تعليق مثير لمارسيلو بعد توقيع ريال مدريد مع كيليان مبابي

وكان مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان في 10 أيار/مايو الماضي، بعد 7 سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه، ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، حيث كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، فإن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.

ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربع كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.

وفاجأ الفائز بكأس العالم 2018 باريس سان جيرمان العام الماضي عندما أرسل خطابا يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد والذي ينتهي في يونيو 2024.