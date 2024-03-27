رئيس الزمالك يحيل عضو مجلس الإدارة للتحقيق

وأوضح المصدر، أن "رئيس الزمالك اتخذ قرارا بتحويل سليمان للتحقيق بشكل رسمي لمعرفة رده عما يحدث".

وأشار إلى احتمالية قرار بأن يكون حسين السيد هو المسؤول الأوحد عن ملف الكرة بالنادي وإبعاد أحمد سليمان عن هذا الملف تماما.

ويستعد الزمالك لخوض ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري في مواجهة الذهاب.

بينما الإياب عقب أسبوع وتحديدا مساء الأحد 7 أبريل.