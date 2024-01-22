تطورات أزمة كريم بنزيما ونادي الاتحاد
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، آخر التطورات الخاصة بالأزمة الدائرة بين كريم بنزيما ونادي الاتحاد السعودي، بعد تغيب اللاعب عن التدريبات طوال الفترة الماضية.
وتشهد العلاقة بين النجم الفرنسي وإدارة الاتحاد توترًا ملحوظًا، أدى إلى وجود شك بشأن استمرار اللاعب في دوري روشن، بعدما غاب عن تدريبات "العميد" ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس، في ظل تقارير تشير إلى عدم رغبة المدرب غاياردو في الاعتماد على اللاعب مستقبلًا.
وارتبط أكثر من نادِ بإمكانية ضم النجم الفرنسي، مثل مانشستر يونايتد، إلى جانب تشيلسي وآرسنال.
وقال رومانو عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، إن التوتر ما زال هو السائد بين بنزيما وإدارة الاتحاد.
وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات بين جميع الأطراف للخروج من ذلك المأزق دون خسارة، مشيرًا إلى أن المسؤولين يرغبون في استمرار بنزيما في الدوري السعودي حتى لو كان بقميص آخر غير الاتحاد.
وأشار إلى أن عودة بنزيما إلى أوروبا لن تحدث سوى بتخليه عن جزء ضخم من راتبه، كما فعل الإنجليزي جوردان هندرسون بفسخ عقده مع الاتفاق والانضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي.
وسجل بنزيما برفقة الاتحاد 12 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى السعودية قادمًا ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.