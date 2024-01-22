تطورات أزمة كريم بنزيما ونادي الاتحاد

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، آخر التطورات الخاصة بالأزمة الدائرة بين كريم بنزيما ونادي الاتحاد السعودي، بعد تغيب اللاعب عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

وتشهد العلاقة بين النجم الفرنسي وإدارة الاتحاد توترًا ملحوظًا، أدى إلى وجود شك بشأن استمرار اللاعب في دوري روشن، بعدما غاب عن تدريبات "العميد" ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس، في ظل تقارير تشير إلى عدم رغبة المدرب غاياردو في الاعتماد على اللاعب مستقبلًا.

وارتبط أكثر من نادِ بإمكانية ضم النجم الفرنسي، مثل مانشستر يونايتد، إلى جانب تشيلسي وآرسنال.

وقال رومانو عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، إن التوتر ما زال هو السائد بين بنزيما وإدارة الاتحاد.