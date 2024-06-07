تحوّل مفاجئ بوجهة لوكاكو من الأهلي إلى نادٍ سعودي منافس

تشهد صفقة انتقال البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى دوري روشن السعودي تطورات مثيرة.

وأعلن لوكاكو ترحيبه بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل عقب نهاية إعارته إلى روما الإيطالي.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية إن فكرة اللعب بالدوري السعودي جيدة بالنسبة له، خاصة أن مستوى الكرة هناك يتطور من عام لآخر مع استقطاب المزيد من النجوم الكبار.

وأشار النجم البلجيكي إلى أن كافة الأندية الأوروبية الكبرى تعلم تمامًا أن الكرة السعودية قادمة بقوة في المواسم المقبلة.