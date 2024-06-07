تحوّل مفاجئ بوجهة لوكاكو من الأهلي إلى نادٍ سعودي منافس
تشهد صفقة انتقال البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى دوري روشن السعودي تطورات مثيرة.
وأعلن لوكاكو ترحيبه بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل عقب نهاية إعارته إلى روما الإيطالي.
وقال لوكاكو في تصريحات صحفية إن فكرة اللعب بالدوري السعودي جيدة بالنسبة له، خاصة أن مستوى الكرة هناك يتطور من عام لآخر مع استقطاب المزيد من النجوم الكبار.
وأشار النجم البلجيكي إلى أن كافة الأندية الأوروبية الكبرى تعلم تمامًا أن الكرة السعودية قادمة بقوة في المواسم المقبلة.
وارتبط اسم لوكاكو بالرحيل إلى الأهلي السعودي الذي يسعى لتدعيم خط هجومه بصفقة سوبر في الموسم المقبل.
ويرتبط النجم البلجيكي بعقد مع تشيلسي الإنجليزي بعد نهاية إعارته إلى روما الإيطالي ، ولكن عقد اللاعب يشمل بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة (CAUGHTOFFSIDE) العالمية، فإن ناديًا سعوديًا آخر يرغب في ضم لوكاكو ويسعى للفوز بخدماته في الموسم المقبل وهو فريق الاتحاد.
ورغم تأكيدات مسؤولي الاتحاد باستمرار النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل إلا أن إدارة العميد تحركت للفوز بخدمات لوكاكو في الموسم المقبل.
واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله عقب نهاية الموسم الجاري.