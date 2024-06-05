رئيس برشلونة يهاجم ريال مدريد: تصرفهم كان عارًا

وبرأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من "قضية نيغريرا"، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.

وعقب البراءة، وصف لابورتا تدخل فريق ريال مدريد في القضبة بـ"العار".

وقال في تصريحات لقناة "Barca One":"ظهور ريال مدريد وتمديد التحقيقات لمدة ستة أشهر كان عارًا".

وأضاف: "لا أعرف لماذا يلعبون بهذه الورقة، لأنهم الفريق المفضل لدى الحكام وهذا أمر معروف، لقد فوجئت بما فعلوه".

وواصل: "لو كان هناك نادي مفضل من قبل الحكام فهو ريال مدريد وليس برشلونة".