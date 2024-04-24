مشجع يسخر من خسارة الهلال وعلي البليهي (صورة)
وضع أحد المشجعين صورة أمام مقر نادي الهلال السعودي، تظهر سخريته من وداع الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.
وكان الهلال يطمح لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا بعد الخسارة في النهائي العام الماضي، لكنه اصطدم بالعين الإماراتي لينهي آماله وتتحول أنظار الفريق لحسم الدوري السعودي للمحترفين مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.
ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة آرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.
وعلى أحد الأعمدة أمام بوابة نادي الهلال الرئيسة قام المشجع غير المعروف اسمه أو انتماؤه، بوضع ملصق يظهر الفرص السهلة التي أهدرها لاعبو الهلال في مواجهة العين أمس، وكان أبرزها انفراد ميشيل ديلغادو بالحارس خالد عيسى الذي تصدى لها ببراعة، ثم يظهر في أسفل الصورة وجه علي البليهي وهو يبدو مندهشًا مما يحدث.
وكانت جماهير الهلال هاجمت البليهي عقب مباراة الأمس، محملة إياه مسؤولية خروج الفريق بسبب الهفوات الدفاعية التي ظهرت واضحة في صفوف "الزعيم".
وبلغ العين الإماراتي، بطل 2003، الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة في تاريخه.
ويلعب العين في النهائي مع الفائز من نهائي منطقة الشرق، في المباراة التي تقام حاليًّا بين يوكوهاما مارينوس الياباني وصيف 1990، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل لقب 2012 و2020، بعد أن خسر أمامه بهدف ذهابًا.