مشجع يسخر من خسارة الهلال وعلي البليهي (صورة)

وضع أحد المشجعين صورة أمام مقر نادي الهلال السعودي، تظهر سخريته من وداع الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

وكان الهلال يطمح لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا بعد الخسارة في النهائي العام الماضي، لكنه اصطدم بالعين الإماراتي لينهي آماله وتتحول أنظار الفريق لحسم الدوري السعودي للمحترفين مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.

ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة آرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.