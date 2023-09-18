شوبير يكشف حقيقة أزمة الشناوي وإمام عاشور

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد عن وجود أزمة في الأهلي بين محمد الشناوي حارس الفريق وزميله إمام عاشور.

ونقلت تصريحات على لسان شوبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيع خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عقوبة مالية على عاشور بسبب تلك الأزمة.

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "بيقولك إن شوبير قال في برنامجه الإذاعي إن خالد بيبو (مدير الكرة في الأهلي) خصم من إمام عاشور ١٠٠ ألف جنيه!!؟؟ يا رجل.. تصدق أنا سألت شوبير نفسه قال إمتى وفين عشان ألحق أسمع، ياللا أهو كله هبد والسلام زي حكاية الشناوي وإمام".

وكان الإعلامي محمد فاروق قد كشف بأن محمد الشناوي توجه لإمام عاشور للحديث معه بعد الخسارة 0/1 أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف أن إمام عاشور تحدث بطريقة "غير لائقة" مع الشناوي الذي تقدم بشكوى لخالد بيبو.