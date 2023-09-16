اتحاد العاصمة يتوج بكأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه على حساب الأهلي

وفاز اتحاد العاصمة على الأهلي بطل دوري الأبطال بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف السعودية.

وسجل زين الدين بلعيد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 43، ليحرم الفريق الجزائري منافسه الأهلي من تعزيز رقمه القياسي، حيث سبق له الفوز بكأس السوبر الأفريقية ثماني مرات.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو عقب تدخل مروان عطية على براهيم بن زازا في المنطقة.