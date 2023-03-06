نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية:
قرعة الدور الأول:
البرج اللبناني VS الوحدة الإماراتي
شباب الخليل الفلسطيني VS النهضة العماني
المحرق البحريني VS النهضة العماني
نواديبو الموريتاني VS شباب الأردن
الجيش الملكي المغربي VS الاتحاد الليبي
الصفاقسي التونسي VS قطر القطري
الشباب السعودي VS القوة الجوية العراقي
المريخ السوداني VS تشرين السوري
الهلال السوداني VS المنامة البحريني
الأهلي طرابلس الليبي VS طلائع الجيش المصري
فحمان اليمني VS الاتحاد المنستيري التونسي
الكويت الكويتي VS شبيبة الساورة الجزائري
قرعة الأدوار النهائية:
المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.
المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، السد القطري، المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية، النصر السعودي، المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية.
المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.
وتُقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديا تُقسم على أربع مجموعات، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب. ووفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار. وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.