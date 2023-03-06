نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

بجانب السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

مرحلة النهائيات

يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وتضم أبطال الدوريات العربية الكبرى وهم الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى النصر السعودي.