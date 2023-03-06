كأس البطولة العربية
كأس البطولة العربية
رياضة

نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

وفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.
فريق التحرير
فريق التحرير

تقام اليوم الإثنين قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال للموسم 2022/2023، في العاصمة السعودية الرياض.

ويقيم الاتحاد العربي لكرة القدم القرعة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وضمت قائمة أندية الدور الأول كلا من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر القطري والوحدة الإماراتي.

بجانب السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

مرحلة النهائيات

يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وتضم أبطال الدوريات العربية الكبرى وهم الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى النصر السعودي.

قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية:

قرعة الدور الأول:

البرج اللبناني VS الوحدة الإماراتي

شباب الخليل الفلسطيني VS النهضة العماني

المحرق البحريني VS النهضة العماني

نواديبو الموريتاني VS شباب الأردن

الجيش الملكي المغربي VS الاتحاد الليبي

الصفاقسي التونسي VS قطر القطري

الشباب السعودي VS القوة الجوية العراقي

المريخ السوداني VS تشرين السوري

الهلال السوداني VS المنامة البحريني

الأهلي طرابلس الليبي VS طلائع الجيش المصري

فحمان اليمني VS الاتحاد المنستيري التونسي

الكويت الكويتي VS شبيبة الساورة الجزائري

قرعة الأدوار النهائية:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، السد القطري، المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية، النصر السعودي، المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية.

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.

وتُقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديا تُقسم على أربع مجموعات، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب. ووفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار. وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.

البطولة العربية
كأس العرب للأندية الأبطال
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إرم نيوز
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