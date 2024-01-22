التشكيلة الأبرز لكأس أمم أفريقيا

أظهرت معظم الفرق العربية مستويات محبطة لجماهيرها خلال المشاركة في كأس أفريقيا المقامة في كوت ديفوار بالوقت الحالي، فلا مصر ولا تونس ولا الجزائر حققوا أي فوز حتى الآن، والمغرب تعادلت في جولتها الثانية بعد أن تفوقت في المباراة الأولى.

لذلك كان من المنطقي عند اختيار تشكيل مثالي لأفضل نجوم البطولة أن يكون الظهور العربي عند الحد الأدنى له، الذي شمل وجود ثنائي فقط من أصل 10 لاعبين، نسردهم في التقرير التالي:

حارس مرمى - خيسوس أوونو - غينيا الإستوائية

حارس مرمى غينيا الاستوائية بالرغم من اهتزاز شباكه في المواجهتين أمام نيجيريا وغينيا بيساو، إلا أنه لعب دورًا كبيرًا في حصد فريقه لـ4 نقاط حتى الآن بثمانية تصديات في البطولة، وبصناعته لهدف أمام غينيا بيساو من ركلة مرمى.