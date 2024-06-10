نجم برشلونة على رادار يوفنتوس
يستهدف يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.
ويسعى البيانكونيري لتدعيم خط هجومه بصفقة تبدو متاحة من الفريق الكتالوني.
وأكدت صحيفة " لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس أبدى رغبته في ضم البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة.
وأوضحت أن يوفنتوس يدرس التقدم بعرض لاستعارة اللاعب في الموسم المقبل للحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس قد تلجأ لهذا الحل من أجل تقليل هامش الرواتب خاصة أن الفريق الإيطالي يستعد للاستغناء عن مهاجمه مويس كين والاستفادة من مقابل بيعه بجانب احتمالية رحيل فيدريكو كييزا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل كما أن أركاديوش ميليك يخضع لجراحة في الغضروف.
ويتنافس يوفنتوس مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي لخطف خدمات مهاجم برشلونة في الموسم المقبل.
وانضم فيتور روكي إلى برشلونة في شهر يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.
ولعب روكي صاحب الـ 19 عامًا 16 مباراة فقط مع برشلونة ، وسجل هدفين في مرمى أوساسونا وألافيس بالدوري الإسباني.