نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

وأكدت صحيفة " لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس أبدى رغبته في ضم البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة.

وأوضحت أن يوفنتوس يدرس التقدم بعرض لاستعارة اللاعب في الموسم المقبل للحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس قد تلجأ لهذا الحل من أجل تقليل هامش الرواتب خاصة أن الفريق الإيطالي يستعد للاستغناء عن مهاجمه مويس كين والاستفادة من مقابل بيعه بجانب احتمالية رحيل فيدريكو كييزا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل كما أن أركاديوش ميليك يخضع لجراحة في الغضروف.

ويتنافس يوفنتوس مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي لخطف خدمات مهاجم برشلونة في الموسم المقبل.