رالف رانجنيك يدرب منتخب النمسا منذ 2023
رالف رانجنيك يدرب منتخب النمسا منذ 2023متداولة

رالف رانجنيك يعلن موقفه النهائي من تدريب بايرن ميونخ

دخل الفريق البافاري منذ أسابيع في مفاوضات مع رانجنيك لخلافة توخيل

أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك عن رفضه عرضًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد أيام من إعلان الفريق البافاري أن رانجنيك قد يخلف مواطنه توماس توخيل على رأس الجهاز الفني خلال موسم 2024 ـ 2025.

وأبلغ المدرب السابق لنادي لايبزيغ مسؤولي الفريق البافاري بقراره النهائي بالبقاء على رأس منتخب النمسا، حيث يرتبط بعقد حتى عام 2026 وذلك وفق ما أوردته صحيفة "بيلد"، ما يعني أنه سيتعين على بايرن إعادة البحث للعثور على المدرب المناسب لخلافة توخيل.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن رانجنيك (65 سنة)، الذي يتولى تدريب منتخب النمسا، قرَّر التراجع عن قبول منصب المدير الفني لبايرن ميونخ، مبررًا دوافع ذلك في بيان رسمي قال فيه "أنا مدرب للنمسا، أستمتع حقًّا بهذه التجربة، وهناك مخطط عمل مع الاتحاد من أجل مواصلة النجاح وتحقيق الأهداف التي حددناها معًا."

أخبار ذات صلة
بايرن ميونخ يفاوض مدرب إيطاليا السابق لخلافة توخيل

وأضاف رانجنيك الذي درَّب في السابق أندية لايبزيغ وشالكه وهوفنهايم الألمانية ومانشستر يونايتد الإنجليزي: "أود أن أؤكد بصراحة أن هذا ليس رفضًا لنادي بايرن ميونخ، بل هو قرار من أجلي ومن أجل منتخب النمسا، علينا حماية أهدافنا المشتركة نحن نركز بشكل كامل على يورو 2024، وسنبذل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

ويستعد رانجنيك الذي يرتبط مع الاتحاد النمساوي للعبة بعقد حتى عام 2026، لقيادة المنتخب في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل في ألمانيا، كما إنه يهدف إلى قيادة النمسا إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى منذ مونديال 1998 في فرنسا.

يشار إلى أن منتخب النمسا سيكون في مجموعة وصفت بالحديدية في "يورو 2024" عندما يواجه في المجموعة الرابعة كلًّا من فرنسا وهولندا وبولندا.

رياضة
كرة القدم
بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com