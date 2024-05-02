رالف رانجنيك يعلن موقفه النهائي من تدريب بايرن ميونخ
أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك عن رفضه عرضًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد أيام من إعلان الفريق البافاري أن رانجنيك قد يخلف مواطنه توماس توخيل على رأس الجهاز الفني خلال موسم 2024 ـ 2025.
وأبلغ المدرب السابق لنادي لايبزيغ مسؤولي الفريق البافاري بقراره النهائي بالبقاء على رأس منتخب النمسا، حيث يرتبط بعقد حتى عام 2026 وذلك وفق ما أوردته صحيفة "بيلد"، ما يعني أنه سيتعين على بايرن إعادة البحث للعثور على المدرب المناسب لخلافة توخيل.
وأكدت الصحيفة الألمانية أن رانجنيك (65 سنة)، الذي يتولى تدريب منتخب النمسا، قرَّر التراجع عن قبول منصب المدير الفني لبايرن ميونخ، مبررًا دوافع ذلك في بيان رسمي قال فيه "أنا مدرب للنمسا، أستمتع حقًّا بهذه التجربة، وهناك مخطط عمل مع الاتحاد من أجل مواصلة النجاح وتحقيق الأهداف التي حددناها معًا."
وأضاف رانجنيك الذي درَّب في السابق أندية لايبزيغ وشالكه وهوفنهايم الألمانية ومانشستر يونايتد الإنجليزي: "أود أن أؤكد بصراحة أن هذا ليس رفضًا لنادي بايرن ميونخ، بل هو قرار من أجلي ومن أجل منتخب النمسا، علينا حماية أهدافنا المشتركة نحن نركز بشكل كامل على يورو 2024، وسنبذل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".
ويستعد رانجنيك الذي يرتبط مع الاتحاد النمساوي للعبة بعقد حتى عام 2026، لقيادة المنتخب في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل في ألمانيا، كما إنه يهدف إلى قيادة النمسا إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى منذ مونديال 1998 في فرنسا.
يشار إلى أن منتخب النمسا سيكون في مجموعة وصفت بالحديدية في "يورو 2024" عندما يواجه في المجموعة الرابعة كلًّا من فرنسا وهولندا وبولندا.