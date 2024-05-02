رالف رانجنيك يعلن موقفه النهائي من تدريب بايرن ميونخ

أعلن المدرب الألماني رالف رانجنيك عن رفضه عرضًا لتدريب بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد أيام من إعلان الفريق البافاري أن رانجنيك قد يخلف مواطنه توماس توخيل على رأس الجهاز الفني خلال موسم 2024 ـ 2025.

وأبلغ المدرب السابق لنادي لايبزيغ مسؤولي الفريق البافاري بقراره النهائي بالبقاء على رأس منتخب النمسا، حيث يرتبط بعقد حتى عام 2026 وذلك وفق ما أوردته صحيفة "بيلد"، ما يعني أنه سيتعين على بايرن إعادة البحث للعثور على المدرب المناسب لخلافة توخيل.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن رانجنيك (65 سنة)، الذي يتولى تدريب منتخب النمسا، قرَّر التراجع عن قبول منصب المدير الفني لبايرن ميونخ، مبررًا دوافع ذلك في بيان رسمي قال فيه "أنا مدرب للنمسا، أستمتع حقًّا بهذه التجربة، وهناك مخطط عمل مع الاتحاد من أجل مواصلة النجاح وتحقيق الأهداف التي حددناها معًا."