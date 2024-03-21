بايرن ميونخ يفاوض مدرب إيطاليا السابق لخلافة توخيل

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني بدأت مفاوضات جادة للتعاقد مع أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام السابق، في الصيف المقبل، خلفا لتوماس توخيل.

وأعلن بايرن ميونخ قبل أسابيع أن مدربه الحالي توماس توخيل سيغادر الفريق نهاية الموسم الحالي، بعد اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وأفادت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية بأن مسؤولي الفريق البافاري تواصلوا مع كونتي بشأن التعاقد معه للإشراف على الجهاز الفني في الموسم المقبل.

ومنذ مغادرته نادي توتنهام الإنجليزي في مارس 2023، لم يظهر المدرب الإيطالي على خط التماس حتى الآن، لكن احتمالات عودته من جديد تبدو واردة بشدة، خصوصا أنه يعد في الوقت الحالي الخيار الأول لإدارة البافاري.

ووفقا للمصدر ذاته، لم يبدِ كونتي، الذي درب في السابق منتخب إيطاليا، وأندية تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلانو ويوفنتوس الإيطاليين، تحمسه لإتمام الصفقة، خصوصا أنه يرغب في العودة للعمل في الدوري الإيطالي حتى يكون قريبا من عائلته، مضيفة أن فريقي يوفنتوس والميلان هما الوجهة المحتملة لكونتي.

وقاد كونتي (54 عاما) يوفنتوس إلى التتويج بالدوري الإيطالي الممتاز في 2012 و2013 و2014، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه مع إنتر ميلانو في 2021، كما توج مع تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الممتاز في 2017، وكأس إنجلترا في العام التالي.