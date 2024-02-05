ماذا قال فيتوريا في تقريره عن فشل منتخب مصر بأمم أفريقيا؟

كشفت تقارير إعلامية، عن تفاصيل التقرير الذي تقدم به البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق، لتبرير فشل مشاركة "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.

كان اتحاد الكرة أعلن، أمس الأحد، إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل من منصبه، وتعيين محمد يوسف مدربا عاما بشكل مؤقت.

وجاء ذلك عقب توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2023 من دور الـ 16، بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.